Roma-Wolfsberger, conferenza Fonseca: “Abbiamo giocato male”

ROMA-WOLFSBERGER CONFERENZA STAMPA FONSECA – Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 in Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger.

CONFERENZA STAMPA FONSECA

Cosa ha detto alla squadra e come valuta il percorso in Europa League?

Innanzitutto abbiamo raggiunto l’obiettivo, la qualificazione, ma è vero che non mi è piaciuta la partita. Giocare contro questa squadra è difficile. Come ho detto non abbiamo fatto una buona partita in tante cose che non sto qui ad elencare.

Su Mkhitaryan, Perotti e Under. Chi l’ha convinta di più?

Voglio parlare prima con i giocatori, non qui di individualità. Nessuno dei tre mi è piaciuto.

Si aspettava i fischi dello Stadio nei minuti di recupero con i retropassaggi al portiere?

Noi volevamo vincere, i giocatori non sanno i risultati dell’altra partita. E’ una situazione sulla quale dobbiamo migliorare e lavorare. Giocare con il portiere va bene, ma il problema è che quando abbiamo fatto questo, per impostare la nuova azione abbiamo sbagliato molto. Dovevamo uscire meglio in pressione avversaria.

Com’è possibile che si sottovalutino gli avversari, negli ultimi anni è sempre stato così.

Questa squadra ha avuto sempre un grande atteggiamento, oggi no. Dobbiamo capire perché questo è accaduto. Prima della partita gliel’avevo detto che sarebbe stata pericolosa. La partita la dobbiamo vincere in campo con il giusto atteggiamento.

Preparando la partita, perché la Roma non è mai riuscita ad uscire dalla pressione?

Avevamo preparato questo momento, perché era successa la stessa cosa nella gara di andata. Siamo usciti con qualità, ma come avevo detto, avevamo la linea di passaggio da cambiare. Abbiamo sbagliato, molte volte non è stato possibile.

Quali differenze ha trovato rispetto alla gara di andata?

Non abbiamo vinto in entrambe le gare. Una squadra con un grande atteggiamento e molto pericolosa in contropiede. Penso che non abbiamo fatto buone partite contro di loro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!