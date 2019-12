Calciomercato Roma, Florenzi e l’ultima in giallorosso?

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI – L’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ percorre una strada, la più probabile, che vede Alessandro Florenzi molto lontano da Roma e dalla Roma, tanto da aver avuto l’ultima occasione, proprio ieri sera, di vestire la maglia capitolina, per la quale indossa la fascia da capitano.

Florenzi-Roma, addio vicino

Non è stata sicuramente una buona prestazione, come la maggior parte dei giocatori scesi in campo ieri, ma chiudere l’esperienza capitolina per il numero 24 così, potrebbe essere stata una brutta batosta. Tra lui e mister Fonseca non è mai sbocciato l’amore, ma il capitano giallorosso nonostante tutto ha sempre dato il massimo e si è sempre fatto trovare pronto per scendere in campo.

Euro2020 si avvicina…

Il noto quotidiano riporta come adesso sia veramente finita, nonostante abbia la fascia al braccio, che comunque non gli garantisce la maglia da titolare. Già tra qualche settimana, se non da subito, il giocatore cresciuto nel vivaio giallorosso sarà costretto a trovare una nuova destinazione, con l’Inter di Antonio Conte sempre più in pole position. L’Europeo si avvicina sempre di più e Florenzi non vuole perdere quest’occasione.

