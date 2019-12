Cessione AS Roma, Pallotta: “Farò il meglio per la Roma. Io sono...

CESSIONE AS ROMA DICHIARAZIONI PALLOTTA – Il numero uno del club capitolino James Pallotta ha interrotto il silenzio e ha commentato le voci che lo vedono cedere un pacchetto della maggioranza della AS Roma, nella trattativa con il magnate americano Dan Friedkin.

Pallotta Friedkin, le dichiarazioni

“Farò solo il meglio per la Roma, non mi importa cosa sia“, viene riportato nell’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’. Il tycoon di Boston non è molto felice di come stiano andando le evoluzione sul fronte Stadio, tanto da pensare di poter cedere la maggioranza del club giallorosso proprio ad un suo connazionale, Dan Friedkin, che a detta di ‘Forbes’ è al 25° posto nella classifica degli uomini più ricchi del Texas, una delle regioni al mondo con più alta concentrazione di miliardari, al 187° in America e 504° in assoluto.

“Amo la Roma”

“Non ho bisogno di ringraziamenti o elogi, sono a mio agio perché ho lavorato duro per la Roma e la amo. Devo solo essere soddisfatto di aver fatto del mio meglio”, parole che potrebbero sapere si addio.

