Roma, infortunio Antonio Mirante. Trauma alla spalla destra per il portiere che salterà la sfida contro la SPAL.

INFORTUNIO MIRANTE – Antonio Mirante non ci sarà contro la SPAL. Il portiere, uscito anzitempo dalla sfida contro gli austriaci del Wolfsberger, ha rimediato un trauma diretto alla spalla destra. Non una buona notizia per l’estremo difensore che ora dovrà stare fermo almeno per 48 ore prima di una valutazione completa. Molto probabilmente lui dovrà salutare in anticipo il 2019 con il ritorno in campo nel 2020.

Pau Lopez chiamato agli straordinari

Straordinari per Pau Lopez. Il portiere spagnolo non è al meglio ma non potrà fermarsi nelle ultime due uscite, in attesa del recupero di Mirante. Nelle prossime ore si valuteranno meglio i tempi di recupero dell’estremo difensore e successivamente si deciderà come muoversi eventualmente anche sul mercato. Al momento non sembrano esserci necessità di intervenire ma i ragionamenti saranno fatti settimana prossima.

