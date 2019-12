Calciomercato Roma, occhi su Nandez e Amrabat: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA INNESTI CENTROCAMPO – Mancano ormai poco più di due settimane all’apertura ufficiale del calciomercato invernale. Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, sta vagliando molte piste, con l’idea di regalare qualche rinforzo al tecnico Paulo Fonseca. In attesa di capire il futuro di Alessandro Florenzi, alcuni innesti potrebbero arrivare anche nel reparto centrale del campo.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista, i due nuovi nomi per il centrocampo del club capitolino sarebbero quelli di Nahitan Nandez e Sofyan Amrabat.

Calciomercato Roma, piacciono Nandez e Amrabat

I rinforzi servirebbero a dare più ossigeno ai vari Veretout e Diawara, in questo momento gli unici due giocatori disponibili per la linea mediana, visto l’infortunio di Bryan Cristante. Il centrocampista del Cagliari e quello dell’Hellas Verona sono due dei migliori del campionato per rendimento. Se per il primo ci vorranno tanti soldi, basti pensare che è arrivato nel club sardo per 18 milioni di euro, per il secondo bisognerà vedersela con il Club Brugge, club proprietario del cartellino.

