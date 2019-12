ROMA-SPAL CONFERENZA STAMPA FONSECA – Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida di campionato contro la Spal, in programma domani pomeriggio allo Stadio Olimpico alle ore 18, e valida per la sedicesima giornata di andata, come di consueto presenta la partita in conferenza stampa.

Giovedì sera dopo la partita di Europa League ha detto che il problema era nell’atteggiamento della squadra. C’è lo stesso rischio domani?

No, penso di no, anche perché abbiamo visto che la Spal è una buona squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo. I giocatori hanno capito che sarà difficile.

Su Veretout. Sta pensanso ad un arretramento di Pellegrini in mediana per farlo riposare?

In questo momento Pellegrini è molto importante come trequartista e non sto pensando di cambiare.

Su Under

Non voglio parlare delle situazioni indivduali. Ma deve migliorare su molte cose.

Ha avuto delle risposte da alcuni giocatori che l’hanno delusa?

Magari, anche perché adesso non abbiamo molte soluzioni. Qualcuno di questi giocherà domani.

Perotti dopo la partita ha detto che dobbiamo essere umili. C’è questa tendenza di sottovalutare alcune partite. Perché è mancata questa umiltà?

Non voglio parlare della partita contro il Wolfsberger, non mi è piaciuto l’atteggiamento, ho parlato con loro ma è finito parlare della scorsa partita. Mi aspetto che la squadra giochi con lo stesso atteggiamento.

Su Kluivert

Si è allenato con noi in questi giorni, ma sento che non sta bene. Non vogliamo rischiare in questo momento.

Si è sentito supportato da Petrachi?

Non ho bisogno in questi momenti del supporto del direttore. E’ una situazione che quando non mi piace io parlo, non necessito di nessun supporto.

Sul movimento offensivo della Spal. Ha preparato qualcosa in particolare?

Sono due partite totalmente diverse, abbiamo preparato questa situazione delle seconde palle e altre tipo di situazioni. Domani è una partita molto difficile perché loro sono una buona squadra.

Jesus è ancora un’opzione per lei o Cetin l’ha scavalcato?

Vediamo domani, sono due soluzioni, uno giocherà sicuro.

Le piace Petagna?

E’ un attaccante fisicamente forte, un buon giocatore.

(fine)

