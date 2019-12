Roma-Spal, i convocati di Fonseca: non c’è un esterno offensivo

Dopo la conferenza stampa pre-partita, ecco i convocati giallorossi per Roma-Spal. Il match in questione, valido per la 16esima giornata di serie A, si giocherà alle ore 18 di domenica. Un match molto importante per le ambizioni della squadra capitolina, che non dovrà commettere l’errore di giocare con sufficienza contro il fanalino di coda del torneo.

Come preannunciato proprio da Fonseca nel corso della conferenza stampa, nella lista dei convocati per Roma-Spal non c’è Kluivert. L’esterno offensivo olandese ancora non è al meglio e dunque – vista anche l’abbondanza che c’è nel reparto – si è optato per un altro turno di riposo. Meglio non rischiare. Non ci sono Smalling e Pastore, così come Santon infortunato.

📋 Ecco i nostri convocati per #RomaSPAL Come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, non ci sarà Justin Kluivert#ASRoma pic.twitter.com/WLons7MZci — AS Roma (@OfficialASRoma) December 14, 2019

Nell’elenco manca anche il secondo portiere Mirante, uscito proprio nel match di Europa League. In lista il baby Cardinali. Fuori pure Mancini, che deve scontare un turno di squalifica. Dunque pochi dubbi di formazione per Fonseca in vista di Roma-Spal, visto l’elenco risicato di giocatori a disposizione.

