Roma-Spal, le parole di Pau Lopez prima della partita: “Non ci sono partite facili, dobbiamo giocare meglio di giovedì per vincere”.

Dopo la sconfitta di ieri del Napoli, poco fa è arrivata quella di un’altra pretendente alla zona Champions League, l’Atalanta. Un’occasione da non perdere per allungare in classifica. Però, come afferma prima della partita contro la Spal il portiere Pau Lopez, servirà una Roma diversa da quella vista giovedì.

Ecco le sue parole a Roma Tv riportate da “Forzaroma.info”: “Sappiamo che se vogliamo vincere oggi dobbiamo giocare meglio di giovedì. Bisogna giocare bene per vincere. Non ci sono partite facili, abbiamo giocato partite contro squadre di bassa classifica e sono state difficili. Bisogna giocare bene, come abbiamo giocato prima del Wolsberger”. Sulle assenze di Smalling e Mancini, Pau Lopez è tranquillo: “Ogni giocatore in rosa è preparato per giocare ogni partita e chi giocherà oggi farà una partita perfetta”.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!