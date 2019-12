Stadio della Roma, Friedkin chiama la Raggi: le ultime

Stadio della Roma, Friedkin chiama la Raggi. L’imprenditore americano vuole delle certezze prima di chiudere la trattativa con Pallotta.

STADIO DELLA ROMA – Contatto tra Friedkin e Virginia Raggi per discutere dello stadio. Secondo quanto riportato da Il Romanista, nei giorni scorsi l’imprenditore americano ha avuto una telefonata con la sindaca per avere garanzie sull’impianto che dovrebbe essere fatto a Tor di Valle.

La realizzazione del nuovo stadio, infatti, è alla base della trattativa tra Friedkin e Pallotta. Da questo dipenderà la cifra che sarà messa sul tavolo per acquistare la maggioranza della società, ora in mano a Pallotta.

La risposta del sindaco

La sindaca Raggi, però, ha preso del tempo. La fumata bianca sembra essere vicina anche se dal Campidoglio hanno ribadito che al momento ci sono altre priorità come, per esempio, quella dei rifiuti. I contatti continueranno nelle prossime settimane per provare ad arrivare alla fumata bianca.

