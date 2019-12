Gent, la scheda dell’avversaria della Roma in Europa League

Gent, ecco la scheda della prossima avversaria della Roma in Europa League. C’è già un precedente molto favorevole ai giallorossi.

La Roma ha pescato bene nel sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Se è vero che ogni avversaria va affrontata con rispetto e che tutte le partite hanno storia a sé, è innegabile che affrontare il Gent sia più facile che vedersela con Arsenal, Ajax, Siviglia o Manchester United, tanto per citarne alcune.

Il Gent è una squadra belga con sede a Gand, a meno di 60 chilometri da Bruxelles. Giocano nella Jupiler Pro League dove attualmente occupano la terza posizione a quota 35 punti con Charleroi e Standard Liegi dietro Anversa (37) e Club Brugge (45). Lo stadio in cui gioca le sue partite casalinghe è la Ghelamco Arena di Gand, impianto da 20 mila posti inaugurato nel 2013.

Gent-Roma, c’è già un precedente

Il Gent ha affrontato nella sua storia europea una sola squadra italiana, proprio la Roma. Erano i preliminari di Europa League, nel 2009. I giallorossi vinsero la partita di andata 3-1 con doppietta di Totti e gol di Vucinic mentre al ritorno fu una vera e propria goleada: 7-1 grazie alla tripletta di Totti, la doppietta di De Rossi e gol di Menez e Okaka.

Gent, chi tenere d’occhio

Il calciatore con la valutazione più alta secondo il noto sito Transfermarkt.it è Jonathan David, trequartista canadese che ha giocato in questa stagione 2212 minuti segnando 13 gol in 28 partite. In attacco c’è anche Roman Yaremchuk, punta ucraina che la scorsa estate era stata accostata alla Roma, che ha all’attivo 28 presenze e 17 gol.

Non mancano anche elementi di maggiore esperienza, come l’attaccante Laurent Depoitre e i centrali Michael Ngadeu Ngadjui e Vadis Odjidja-Ofoe. L’allenatore è Jess Thorup, in carica da ottobre del 2018, ex Midtjylland e con una media punti di 1.72 nelle 68 partite finora dirette.

Sarà un’avversaria comunque da non sottovalutare. Il Gent ha infatti vinto il girone I di Europa League con 12 punti grazie a 3 vittorie e 3 pareggi senza mai perdere e segnando ben 11 gol.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!