Calciomercato Roma, nel mirino c’è un centrale argentino

Calciomercato Roma sempre più incandescente con l’avvicinarsi del mese di gennaio. La società giallorossa non farà ovviamente ribaltoni, ma cercherà di migliorare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. L’obiettivo è ovviamente quello di conquistare un piazzamento in zona Champions League ma anche magari arrivare in fondo all’Europa League.

E’ in difesa che probabilmente il calciomercato Roma farà registrare qualche movimento. Juan Jesus sembra essere ai saluti, Cetin è in crescita ma ha bisogno di tempo. Ecco perché, specie se il brasiliano sarà ceduto – come pare – altrove, bisognerà per forza di cose rimpolpare il pacchetto difensivo.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, si torna in corsa per Ibrahimovic

Stando al Daily Mirror la Roma avrebbe già individuato il suo possibile obiettivo, vale a dire Juan Foyth. E’ un centrale argentino di soli 21 anni (classe 1998) che milita nel Tottenham. Nel giro della nazionale, è un giocatore che ancora ha ampi margini di crescita. Non ha però trovato grande spazio e per questo motivo pure lui potrebbe cambiare aria. Se davvero la Roma però vorrà prenderlo dovrà sbrigarsi, perché sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Milan.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!