Calciomercato Roma, Petagna resta un obiettivo per gennaio

Calciomercato Roma, Petagna resta un obiettivo per gennaio. Le alternative più credibili sono Mariano Diaz del Real e Pinamonti del Genoa.

Venerdì sera contro la Fiorentina ci sarà l’ultimo capitolo del 2019. Poi ci sarà la sosta natalizia, ma intanto il direttore sportivo giallorosso Petrachi è già al lavoro per trovare qualche rinforzo da consegnare all’allenatore Fonseca. La squadra ha già dimostrato di essere competitiva, ma tra infortuni e problemi vari qualche rinforzo sarebbe molto utile alla causa.

In particolare visto l’apporto nullo di Kalinic, c’è la necessità di trovare un altro vice-Dzeko. Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport“, il primo obiettivo della Roma è l’attaccante della Spal Petagna, promosso a pieni voti dopo la partita disputata all’Olimpico con tanto di gol, anche se su calcio di rigore. La Roma sta lavorando a un prestito oneroso con un diritto di riscatto a circa 20 milioni.

Calciomercato Roma, le alternative a Petagna

Le alternative più credibili a Petagna, che la Spal a serio rischio retrocessione non vorrebbe cedere prima di questa estate, a meno di non trovare un degno sostituto, sono Pinamonti del Genoa e Mariano Diaz del Real Madrid. Messo ai margini da Zidane, il prestito non sarebbe impossibile, ma il problema principale è l’ingaggio annuale molto più alto di quello di Petagna: 4,5 contro 1,5 milioni.

