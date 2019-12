Calciomercato Roma, spunta Sabaly: rebus per il ruolo di terzino destro. Il direttore sportivo Petrachi dovrà presto prendere una decisione.

Tra arrivi già in programma, possibili acquisti e dubbi sulle cessioni, la fascia destra della Roma è al momento molto trafficata. A gennaio tornerà in giallorosso Bruno Peres, esterno che il direttore sportivo Petrachi conosce molto bene avendolo portato al Torino. Contattato da “LaRoma24.it” il brasiliano ha dichiarato: “Mi sto allenando individualmente in questo periodo. Sto cercando di fare il massimo per farmi trovare pronto e per avere una chance”.

Chissà cosa ne penserà Fonseca, sta di fatto che oltre a Spinazzola (impiegabile anche a sinistra dove però c’è l’inamovibile Kolarov), Santon (attualmente infortunato), Zappacosta (non rientrerà prima di marzo) e Florenzi ci sarà un altro esterno a disposizione. La prima mossa dovrebbe essere quella di fare tornare Zappacosta al Chelsea già a gennaio, a meno di non volerlo aspettare. Poi c’è da capire il futuro di Florenzi.

Calciomercato Roma, c’è traffico a destra

Già, Florenzi. Se davvero verrà ceduto in prestito alla Fiorentina che è molto interessata al suo profilo, servirà comunque un sostituto. Nelle ultime ore a dire il vero Florenzi non sarebbe più tanto convinto di lasciare la Roma per andare a giocare titolare e conquistarsi la convocazione agli Europei (dove giocherebbe proprio all’Olimpico) ma vorrebbe giocarsi le sue chance in giallorosso. Certo, se sarà la Roma a metterlo alla porta non dovrebbe puntare i piedi.

Le alternative a Florenzi quali sono? Secondo l’edizione odierna è tramontata la pista Hysaj perché il Napoli chiede troppo, un profilo che interessa molto e che è confermato anche dal “Messaggero” è quello del terzino destro del Bordeaux Youssouf Sabaly, valore di mercato fissato intorno a 10 milioni di euro. Dopo un brutto infortunio è tornato a giocare titolare nelle ultime partite in Ligue 1 e potrebbe fare al caso della Roma.

