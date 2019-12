Calciomercato Roma, Mihajlovic vuole Juan Jesus al Bologna

CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS BOLOGNA – Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi la stagione del difensore brasiliano Juan Jesus. L’ex giocatore dell’Inter, infatti, non si vede sul campo di gioco ufficiale da quasi tre mesi, con l’ultima gara disputata quella del 25 settembre scorso, nella sconfitta casalinga contro l’Atalanta per 2-0, quando era subentrato al minuto 56′ a Leonardo Spinazola.

Jesus e lo scarso minutaggio

Da quel momento non ha mai più messo piede in campo. Due sole gare titolari, quella del debutto stagionale in campionato contro il Genoa (finì 3-3 il 25 agosto, per lui 66′) e l’intera gara giocata contro l‘Istanbul Basaksehir in Europa League, anche questa esordio in europa (19 settembre, finì 4-0, 90′ per lui). Poi si è riviso per pochissimi minuti nel finale della trasferta di Bologna.

Juan Jesus Bologna, lo vuole Mihajlovic

Ed è proprio dal club felsineo, guidato da Sinista Mihajllovic che potrebbe ripartire il brasiliano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo degli emiliani, Walter Sabatini, è a caccia di qualche rinforzo da regalare al tecnico serbo. Il profilo di Juan Jesus piace e l’opportunità di avere più spazio potrebbe essere gradito dallo stesso calciatore.

