La firma ufficiale non esclude l’affare: jolly a sorpresa per la Roma

Il nome nuovo per i capitolini arriva direttamente dalla Germania: la scelta di D’Amico per la trequarti

La ricerca di calciatori bravi tecnicamente e abili negli inserimenti sta scandendo come un metronomo queste calde ore in casa Roma. Tra i diversi nomi accostati ai giallorossi, ce n’è uno che sta incuriosendo e non poco Tony D’Amico, pronto a capire eventuali spiragli per imbastire la trattativa.

Secondo quanto riferito da neunzigplus.de, infatti, il neo DS dei capitolini starebbe seguendo con molta attenzione l’evolversi della situazione legata a Mert Komur, polivalente jolly offensivo in forza all’Augsburg.

Nonostante l’ultimo rinnovo che ha fissato al 2029 la scadenza del contratto del trequartista classe 2005, il club tedesco potrebbe prenderne in considerazione la partenza qualora arrivasse un club disposto a mettere sul piatto almeno dieci milioni di euro.

Valutazione non elevatissima che avrebbe catturato l’attenzione dei diversi club interessati al ragazzo: oltre alla Roma, anche Eintracht, Monaco e Lipsia hanno sondato il terreno lanciando segnali importanti di gradimento nei confronti di Komur. Seguiranno sviluppi.