Petagna chiama la Roma: “Io alla Roma da vice-Dzeko? Un sogno”. Petrachi punta alla formula del prestito con diritto di riscatto.

Fosse solo per lui, verrebbe di corsa alla Roma. L’attaccante della Spal Andrea Petagna ieri ha detto chiaramente ai microfoni di Sky Sport che vestire la maglia giallorossa sarebbe un sogno. Il direttore sportivo Petrachi si è messo all’opera e secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” punterebbe alla formula del prestito con diritto di riscatto. Una formula che per il momento non convince la Spal. Queste le parole di Petagna riportate dal sito de “Il Romanista”.

Il rigore contro la Roma?

“So di essere un giocatore importante per la SPAL e mi sono assunto la responsabilità, è stato emozionante calciare un rigore a Roma. Sono contento per il gol, purtroppo non è servito”.

Tante squadre sono interessate a te…

“Decide il presidente. Sono un giocatore che ha fatto 22 gol da quando è qui, devo tanto alla società e a Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Sono contento qui, poi è chiaro che se arrivasse un’offerta importante la mia carriera ne parleremo. Per adesso non so niente, la mia testa è qui e al Torino”.

Petagna-Roma, affare possibile

L’attaccante della Spal Petagna non ha escluso un futuro alla Roma:

Che cosa ti sei detto con Dzeko durante Roma-SPAL?

“Forse è l’attaccante più forte della Serie A, mi ha fatto una battuta, mi ha chiesto se avessi avuto paura nel tirare. Tutto questo fa esperienza”.

Andrai alla Roma a fare il vice-Dzeko?

“Allenarsi con un campione del genere sarebbe un sogno, ma ora devo pensare alla SPAL, la società mi ha preso in un momento difficile e voglio fare bene qua, quello che accadrà dipende da tante cose”.

