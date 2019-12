Verso Fiorentina-Roma, Fazio: «Vogliamo i tre punti»

Federico Fazio potrebbe essere uno dei protagonisti di Fiorentina-Roma di venerdì sera. Il centrale argentino infatti ancora non sa se giocherà titolare questo match, molto dipenderà dalle condizioni del rientrante Smalling, sulla via del recupero dopo l’infortunio. L’inglese è il titolare, ma l’argentino sa di essere una pedina molto importante del gruppo e si farà trovare pronto in caso di forfait del compagno.

«La partita di Firenze sarà importante per finire bene prima della sosta. – ha detto il giocatore ex Siviglia intervistato da Sky – Nel girone di ritorno la battaglia si farà sempre più dura. Noi abbiamo ancora molto da lavorare. Siamo con un allenatore nuovo, con idee nuove e ci sta che ci voglia del tempo per assimilare ciò che vuole il mister. Ora la squadra lo capisce bene e anche lui capisce noi».

Fazio come detto non è un titolare fisso, ma di veri “intoccabili” in questa Roma ce ne sono pochi. Fonseca sta gestendo al meglio il gruppo e tutti riescono a trovare spazio. «Abbiamo tante partite da giocare, a gennaio iniziamo la Coppa Italia e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni e perciò è importante essere tutti a disposizione del mister, stare al massimo e rendere al massimo» ha detto ancora il difensore argentino.

Nella Fiorentina Ribery mancherà sicuramente e anche l’altro gioiello Chiesa è in forte dubbio. Fazio però non si illude, conosce bene le difficoltà di questa trasferta. «Firenze è sempre stata una partita tosta, sarà difficile e prima della sosta vogliamo prendere questi tre punti per continuare a rimanere nella parte superiore della classifica» ha concluso il difensore argentino.

