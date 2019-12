Calciomercato Roma, tutti pazzi per Alessandro Florenzi. Cagliari e Milan sul capitano giallorosso. La decisione spetta al giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA – Alessandro Florenzi lascia la Roma? Il destino del capitano giallorosso sembra ormai lontano dalla Capitale. In giornata c’è stato un colloquio tra Fonseca e il terzino anche se nessuno dei due ha svelato il contenuto di questo colloquio. La decisione finale spetterà al giocatore pronto a lasciare il proprio club a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Florenzi: la decisione spetta al giocatore

Secondo quanto precisato dal Corriere dello Sport, sul giocatore nelle ultime ore avrebbero manifestato il proprio interesse anche Milan e Cagliari. I rosso-blu sono pronti a giocarsi la ‘carta’ Florenzi per avere il sì del terzino. Più difficile, invece, per i rossoneri visto che la carta Inter stuzzica e non poco Florenzi. Resta in corsa anche la Fiorentina con Montella che già dato il proprio benestare

