CALCIOMERCATO ROMA MARIANO DIAZ PINAMONTI – L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ oltre a fare il punto del mercato in entrata e in uscita per il reparto difensivo, affronta anche il tema dell’attacco, dove in primis potrebbe lasciare un posto vuoto Nikola Kalinic, vale a dire quello di vice-Dzeko (il croato piace alla Fiorentina, ma anche al Genoa). Se Petagna è un’opzione, potrebbero esserla anche altri due giocatori sotto la lente d’ingrandimento.

Calciomercato Roma, occhi su Mariano Diaz e Pinamonti

Chi lo è già da tempo è Mariano Diaz del Real Madrid, il quale in questa stagione tra Champions League e Liga non ha mai disputato nemmeno un minuto, convocato in una sola giornata il 19 ottobre scorso contro il Mallorca, ma rimasto in panchina. L’altro nuovo nome riportato dalla rosea di oggi in edicola, è quello di Andrea Pinamonti, centravanti classe ’99. Il ragazzo è al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, per cui in partenza è molto difficile intavolare una trattativa. Petrachi, però, sta provando in tutti i modi a portarlo già a gennaio nella capitale, con una formula particolare.

