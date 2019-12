Fiorentina-Roma, emergenza viola: due stelle in dubbio

Fiorentina-Roma si avvicina e in casa viola c’è un po’ di apprensione legata a due degli uomini più importanti della rosa di Vincenzo Montella. Stiamo parlando ovviamente di Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Il primo è senz’altro una delle rivelazioni di questa stagione. Centrocampista che sa fare bene tutte le fasi e che riesce anche spesso a trovare la via del gol, è un anche un possibile obiettivo della Roma in chiave calciomercato.

Chiesa invece sta disputando un torneo un po’ al di sotto delle aspettative, ma rimane pur sempre uno dei grandi talenti del calcio italiano. Entrambi sono in dubbio per Fiorentina-Roma di venerdì sera, anche se stando agli ultimi aggiornamenti le condizioni di Castrovilli sono in netto miglioramento, per cui dovrebbe far parte dell’undici titolare scelto dall’aeroplanino, ex giocatore e anche allenatore giallorosso.

Diverso il discorso relativo a Chiesa, alle prese con una contusione alla caviglia. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso delle ore, ma l’impressione è che alla fine il figlio d’arte sarà in campo.

Sicuramente assente il grande campione viola Franck Ribery, che si rivedrà in campo solamente a fine febbraio dopo l’infortunio al collaterale della caviglia destra.

