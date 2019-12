Dopo lo spettacolo e le emozioni della partita, ecco i voti di Fiorentina-Roma, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, stravinto dai giallorossi

Dopo un buon quarto d’ora della Fiorentina, alla Roma sono bastati tre minuti di fuoco per portarsi sul doppio vantaggio con i gol di Dzeko e Kolarov. Letale su punizione, il terzino serbo è stato tuttavia disastroso in fase difensiva, essendo il principale responsabile del gol viola, realizzato da Badelj. Nonostante la rete, l’ex City rientra dunque tra i calciatori un po’ in chiaroscuro. Bene Zaniolo, autore di un gol e di un assist. Luci e ombre anche per Diawara, autore di un primo tempo da 7.5 e di una seconda frazione da 5. Migliore in campo in assoluto, Lorenzo Pellegrini, autore di giocate sontuose e di una rete che questa volta è davvero tutto suo.

TABELLINO E VOTI FIORENTINA-ROMA 1-4

FIORENTINA: Dragowski 5.5; Milenkovic 5.5, Pezzella 5, Caceres 4.5; Lirola 6 (83′ Eysseric sv), Pulgar 6, Badelj 6.5, Castrovilli 6 (83′ Sottil sv), Dalbert 5; Boateng 4.5 (66′ Pedro), Vlahovic 6.5. A disp.: Terracciano, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Ghezzal, Pedro, Sottil. All.: Montella.

ROMA: Pau Lopez 7; Florenzi 6, Mancini 6.5, Smalling 7, Kolarov 6; Diawara 6.5, Veretout 6.5; Zaniolo 7.5 (89′ Spinazzola sv), Pellegrini 8 (85′ Under sv), Perotti 6.5 (76′ Mkhitaryan); Dzeko 8. A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Spinazzola, Under, Kalinic, Antonucci. All.: Fonseca.

Ammoniti: Pezzella, Zaniolo, Caceres, Kolarov, Diawara, Valhovic

Marcatori: 18′ Dzeko, 21′ Kolarov, 33′ Badelj, 73′ Pellegrini, 88′ Zaniolo

Arbitro: Orsato.

