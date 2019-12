Calciomercato Roma, Moise Kean non arriverà nella Capitale. Ancelotti blinda l’ex Juventus.

CALCIOMERCATO ROMA – Moise Kean si allontana. L’ex Juventus difficilmente arriverà nella Capitale per il ruolo di vice Dzeko. L’approdo sulla panchina dell’Everton di Carlo Ancelotti blinda il classe 2000.

“Lo volevo al Napoli – ha detto nella conferenza stampa di presentazione – è un calciatore fantastico. Dobbiamo lavorarci e aspettarlo perché ha qualità importanti ma è ancora troppo giovane”.

Moise Kean resta all’Everton, Petrachi beffato

Niente Roma, quindi, per Moise Kean. Il giocatore dell’Everton era uno dei primi obiettivi sulla lista di Petrachi per il mercato di gennaio ma l’arrivo di Ancelotti a Liverpool ha cambiato i programmi della società inglese e di conseguenza il futuro dell’ex Juventus. Riflessioni in corso, quindi, in casa giallorossa per cercare di trovare il giusto nome per il ruolo di vice Dzeko. Prima di chiudere l’affare, però, bisogna risolvere il prestito di Nikola Kalinic.

