VERSO ROMA-JUVENTUS SQUALIFICA BENTANCUR – Il calendario giallorosso vede il ritorno in campo dopo la sosta dei capitolini domenica 5 gennaio alle ore 20:45 contro il Torino allo Stadio Olimpico, per quella che sarà la penultima giornata di andata del campionato. La domenica successiva, invece, la compagine di Paulo Fonseca riceverà allo Stadio Olimpico, sempre nel turno serale, la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri proprio ieri sono usciti sconfitti per 3-1 nella Supercoppa Italiana contro la Lazio, nella quale è arrivata anche l’espulsione di Rodrigo Bentancur.

Squalifica Bentancur, arriva la stangata?

Come riferito dal Corriere di Torino Rodrigo Bentancur rischia due turni di stop dopo l’espulsione rimediata per doppia ammonizione, in quanto l’uruguagio ha protestato in maniera animosa sia col direttore di gara sia col quarto uomo dopo il provvedimento e per questo potrebbe incorrere nella doppia sanzione. Il giocatore nel caso sarebbe costretto a saltare, oltre alla partita col Cagliari, anche proprio quella contro la Roma.

