Oltre il danno, la beffa. Dopo aver perso per 1-3 la Supercoppa contro la Lazio, la Juventus ha ricevuto in serata un’altra brutta notizia dalla sfida di Riyad. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per tre giornate il centrocampista uruguaiano che salterà così anche la sfida contro la Roma, in programma all’Olimpico nell’ultima giornata del girone d’andata. Ecco il dispositivo ufficiale:

“Tre turni a Rodringo Bentancur per la doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata). Per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”. Al calciatore è stata inflitta anche una multa da 100mila euro.

