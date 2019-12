Cassano ci ricasca: lite fuori onda in studio, non sarà più ospite a Tiki Taka. Ecco il retroscena raccontato dalla “Gazzetta dello Sport”.

Antonio Cassano non sarà più uno degli ospiti fissi di Tiki Taka. A meno che Mediaset non torni indietro sulla decisione presa. La conferma arriva dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“:

“Domenica a Tiki Taka Cassano, ospite fisso del programma di Canale 5, non c’era. Pierluigi Pardo, il conduttore legato a Cassano da un solido rapporto di amicizia, ha minimizzato, ma ovviamente si sono sviluppate molte voci. E il motivo pare vada ricercato in una litigata fuori onda tra lo stesso Cassano e Giorgia Venturini, altra ospite fissa di Tiki Taka, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e amica di Nicole Minetti. La settimana precedente i due avrebbero discusso in modo molto acceso per una banalissima questione di posti a sedere nello studio. Tra le qualità di Antonio non c’è mai stato l’autocontrollo soprattutto quando l’atmosfera si scalda. E la sua reazione sarebbe stata giudicata eccessiva dai vertici Mediaset che hanno deciso di sospenderlo”.

Cassano per il momento ha preferito non commentare la vicenda, ma ha confessato agli amici più stretti di essere stupito e amareggiato per la situazione che si è venuta a creare.

