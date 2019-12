CALCIOMERCATO ROMA DANI OLMO DINAMO ZAGABRIA – Parlavamo già qualche settimana fa dell’aumentare della concorrenza per il talento della Dinamo Zagabria Dani Olmo. Quest’ultimo, infatti oltre agli occhi del Manchester City, avrebbe fatto attirare l’attenzione su di lui anche dell’altra squadra di Manchester, vale a dire lo United di Ole Gunnar Solskjær, come riportato dal portale d’oltremanica ‘ManchesterEveningNews.co.uk’.

Sfida Roma-Manchester per Dani Olmo

Il centrocampista offensivo spagnolo, che può ricoprire anche il ruolo di ala, è nato nel maggio del 1998, ed ha totalizzato già 3 reti e 3 assist nelle prime 9 partite di campionato croato (la Prva hrvatska nogometna liga). In Champions League, invece, in 6 presenze ha relizzato 2 reti e fornito 1 assist (nelle qualificazioni e nei preliminare 3 gol e 3 assist in 5 partite).

Valutazione e costo Dani Olmo

I giallorossi sono da tempo sul giocatore, ma la potenza economica (e non solo) di un top club rispetto a quello capitolino potrebbe fare la differenza. La dirigenza della Dinamo Zagabria valuta il ragazzo non meno di 25 milioni di euro.

