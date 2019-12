Calciomercato Roma, piccola frenata per il trasferimento di Juan Jesus al Bologna. C’è l’ostacolo dell’ingaggio.

CALCIOMERCATO ROMA – L’avventura di Juan Jesus alla Roma sembra essere arrivata ormai al capolinea. Il difensore brasiliano non rientra nei piani di Fonseca e il club giallorosso è al lavoro per cercare di trovare una sistemazione al giocatore almeno fino a giugno.

Calciomercato Roma, Juan Jesus al Bologna: brusca frenata

Per accontentare il giocatore, il ds Petrachi è in contatto con il Bologna ormai da diverse settimane ma c’è il problema dell’ingaggio. Secondo quanto riportato da La Nazione, il brasiliano non ha nessuna intenzione di rinunciare a qualche soldo con la società felsinea che ha avanzato la richiesta alla Roma di contribuire fino a giugno. Lo stipendio del giocatore supera i 2 milioni di euro. Nelle prossime ore le parti si risentiranno per cercare di trovare l’accordo definitivo.

