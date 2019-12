Karsdorp risponde alle accuse: “Non faccio uso di droghe”

Karsdorp, tifosi del Feyenoord inferociti per un video circolato su Internet ma il terzino risponde: “Non faccio uso di droghe”.

Ai tifosi della Roma non ha lasciato grandi ricordi, Rick Karsdorp. E attualmente non sta facendo particolarmente felici nemmeno quelli del Feyenoord, sua squadra attuale dove sta giocando in prestito. Anzi, dopo il video circolato dopo il 26 dicembre su Internet, li ha fatti infuriare.

Come riportato da “Il Romanista”, il video ha fatto rapidamente il giro del web, e i tifosi lo hanno accusato di fare uso di alcolici e anche di sostanze stupefacenti.

Karsdorp, il messaggio ai tifosi

A intervenire è stato il diretto interessato che ha pubblicato un messaggio su Instagram.

“Negli ultimi giorni, oltre ai messaggi positivi, ho anche ricevuto molti messaggi negativi e ho sperimentato con quanta rapidità le persone giudicano qualcosa anche se non sono informati. All’inizio non volevo approfondire, ma c’è una cosa che voglio chiarire. Tutti possono avere la propria opinione, ma mi turba il fatto che le persone mi mettano in relazione con certe cose. Tutti quelli che mi sono vicini sanno che non ho assunto droga e mai farò uso di droghe. Mi sto avvicinando al 2020 positivamente e auguro a tutti lo stesso. Il mio obiettivo è la seconda metà di stagione con Feyenoord. Grazie a tutti i miei sostenitori”.

In sua difesa è intervenuto anche Raymond Salomon, responsabile dei media del Feyenoord, smentendo così la questione: “Mi rendo conto che, soprattutto nel campo sportivo, Santo Stefano sia uno dei giorni con meno notizie dell’anno, ma in un cortometraggio di 11 secondi vediamo Rick in un taxi che non fa o dice nulla di sbagliato, ma in effetti sembra che abbia bevuto”.

