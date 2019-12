La Roma spesso si è aggrappata negli ultimi anni a Edin Dzeko. Un giocatore formidabile per i gol segnati, ma non solo. L’importanza del bosniaco sul piano tattico è stata visibile a tutti, sotto la guida dei diversi allenatori che si sono alternati sulla panchina giallorosso nell’arco della sua esperienza all’ombra del Colosseo.

Edin Dzeko è stato votato come il miglior acquisto della Roma dell’ultimo decennio e anche questo la dice lunga sulla stima che i tifosi hanno nei suoi confronti. Finora ha collezionato ben 97 gol – stando ai dati Transfermarkt – in 201 presenze. Un bottino decisamente importante che sarà senz’altro incrementato nell’arco dei prossimi mesi.

Nella storia della Roma sono pochi gli attaccanti che hanno fatto di lui. Nella speciale graduatoria infatti Montella è ad un tiro di schioppo, a 101, e probabilmente sarà sorpassato da Dzeko. Più lontano Pruzzo (138) e soprattutto l’inarrivabile Totti a quota 307 reti in giallorosso.

L’obiettivo numero uno del bosniaco è arrivare a quota 100 e per farlo Dzeko avrà a disposizione già le prime sfide del mese di gennaio. In serie A la Roma dovrà giocare nell’ordine contro Torino, Juventus, Genoa e Lazio, mentre in Coppa Italia affronterà il Parma. Riuscirà a sfondare il muro dei 100 gol già in queste sfide? I tifosi se lo augurano.

