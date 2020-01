Allenamento AS Roma al Tre Fontane, bagno di folla per la squadra

ALLENAMENTO AS ROMA TRE FONTANE – Il 2020 giallorosso inizia con il bagno di folla dello Stadio Tre Fontane per la Roma di Paulo Fonseca. Allenamento a porte aperte per 2000 tifosi, i quali hanno potuto assistire alla prima seduta dell’anno alle ore 15:00. Il prossimo turno di campionato vedrà l’arrivo del Torino di Walter Mazzarri all’Olimpico. Presenti in tribuna anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi e l’amministratore delegato Guido Fienga.

Allenamento Roma Tre Fontane

Eccezion fatta per Pastore, Cristante, Kluivert e Santon, rimasti a lavorare nella palestra di Trigoria, i giocatori hanno svolto un lavoro tecnico-tattico, prima di disputare una partitella a campo ridotto. Questi i due schieramenti: Fuzato, Florenzi, Smalling, Jesus, Spinazzola, Diawara, Chierico, Ünder, Pellegrini, Kalinic, Perotti da una parte e Buttaro, Mancini, Fazio, Kolarov, Veretout, Çetin, Zaniolo, Antonucci, Mkhitaryan, Dzeko dall’altra.

Il messaggio di Fonseca

Al termine della seduta il tecnico portoghese ha voluto lasciare un messaggio rivolto proprio ai supporters del club capitolino

🎙️ Il messaggio di @PFonsecaCoach ai tifosi giallorossi al termine dell’allenamento di oggi al Tre Fontane #ASRoma pic.twitter.com/8NN2mug6GA — AS Roma (@OfficialASRoma) January 1, 2020

