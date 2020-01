CALCIOMERCATO ROMAUNDER NAPOLI – Indiscrezione davvero clamorosa quella riportata dal sito ‘areanapoli.it‘, che rilascia una vera e propria ‘bomba’ di mercato, rigardante anche quello giallorosso. Non è stato un 2019 proprio positivo per Cengiz Under, che in questa stagione ha disputato solamente 380 minuti (281 in campionato e 99 in Europa League), visti i continui acciacchi fisici. L’esterno classe ’97 però, è l’unico di ruolo che può ricoprire la corsia alta di destra.

Under, ci prova il Napoli

Tornando alle ultime indiscrezioni, il sito in questione riporta di come il turco sia stato proposto al Napoli nelle ultime ore. Vista la difficoltà, per ora, ad arrivare a Matteo Politano, che è entrato anche in orbita Roma qualora Under dovesse uscire, il neo allenatore della formazione campana Gattuso ha chiesto un’ala di piede mancino, con il profilo che corrisponde a quello dell’ex esterno dell’Istanbul Basaksehir.

Ottimi rapporti con Ramadani

L’agente del turco è Fali Ramadani, con il quale sia il ds Giuntoli, che Petrachi, è in ottimi rapporti (è anche lo stesso di Koulibaly e Maksimovic). Al momento siamo alla fase embrionale della trattativa che però potrebbe accendersi da un momento all’altro. La speranza di Petrachi è di venderlo al massimo in prestito con un diritto di riscatto non molto lontano dai 30 milioni di euro (difficile che il Napoli voglia spendere così tanto).

Under-Mertens, destini incrociati?

Qualche sondaggio è stato fatto anche con club inglesi (Aston Villa ed Everton, ma non solo) e tedeschi (Eintracht Francoforte), tuttavia è presto per dire dove potrà approdare. Da ricordare, che, in caso di addio di Under alla Roma, il 20% spetterà al suo ex club. Da non sottovalutare l’interesse del club capitolino per Dries Mertens, al quale scadrà il contratto al termine della stagione.

