La Roma si allena a Trigoria in vista della gara con il Torino domenica sera all’Olimpico: in gruppo anche Bruno Peres

La Roma si prepara in vista del primo impegno del 2020. I giallorossi riprenderanno il campionato con il match di domenica sera in casa contro il Torino. Sfida importante per la squadra di Fonseca, chiamata a vincere per confermare il buon andamento e il quarto posto in classifica, l’obiettivo contro i granata è conquistare i primi tre punti del nuovo anno solare. In attesa di novità interessanti dal mercato.

Roma, allenamenti a Trigoria: c’è anche Bruno Peres

Nel gruppo a disposizione di Fonseca, anche Bruno Peres. Il brasiliano è rientrato dal doppio prestito al San Paolo e allo Sporting Recife. In attesa di capire cosa sarà del suo futuro, l’esterno si è allenato con il gruppo. Hanno svolto lavoro personalizzato i vari Kluivert, Zappacosta, Santon, Pastore e Cristante. Tra questi, il più vicino al rientro sembra il centrocampista, che potrebbe essere disponibile per la successiva sfida con la Juventus.

