Calciomercato Roma, il futuro di Smalling e Kolarov è in giallorosso. Vicino l’accordo con il Manchester United e con il serbo per il rinnovo.

La difesa del futuro della Roma avrà come solide basi due colonne di questa stagione. Smalling e Kolarov sono pronti a continuare la loro avventura in giallorosso. Il difensore inglese, come riportato oggi sia dalla “Gazzetta dello Sport” che dal “Corriere dello Sport”, ha detto chiaramente ai suoi agenti di volere restare in Italia. Il Manchester United chiede 20 milioni per trasformare il prestito in cessione definitiva, la Roma al momento ne ha offerti 13 ma è pronta a rilanciare a quota 16 più bonus. Pochi giorni fa c’è stato un nuovo colloquio tra Petrachi e il club inglese e la prossima settimana gli intermediari del difensore sono attesi nella Capitale.

Le statistiche confermano che l’acquisto dell’inglese è indispensabile: nelle 12 partite con Smalling in campo la Roma ha incassato nove gol mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni, mentre nelle 5 partite senza l’inglese ha sempre subito almeno un gol, otto in totale.

Calciomercato Roma: il rinnovo di Kolarov

Un’altra conferma indispensabile è quella di Kolarov. Su diciassette partite di Serie A finora non ha saltato neppure un minuto. La società gli ha proposto il rinnovo di un anno a 2,5 milioni più bonus e un pre-contratto da dirigente, ma il serbo ne vorrebbe almeno due da calciatore con una cifra simile a quella percepita attualmente (3 milioni). L’affare potrebbe chiudersi con una soluzione di questo tipo: accordo fino a giugno 2021 e opzione per la stagione successiva esercitabile al raggiungimento di un tot. di presenze.

