Calciomercato Roma, prende quota la pista Politano. L’attaccante dell’Inter potrebbe arrivare subito in prestito se parte Cengiz Under.

Matteo Politano è un obiettivo della Roma, e potrebbe arrivare già in questo mese di gennaio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, l’esterno offensivo ex Sassuolo è in uscita dall’Inter perché non troppo adatto al 3-5-2 di Antonio Conte. L’allenatore lo sta utilizzando da seconda punta, ma Politano si esprime al meglio da esterno offensivo nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, schema che utilizza Fonseca alla Roma.

L’Inter per Politano avrebbe proposto uno scambio di prestiti con Spinazzola, ma la Roma ha naturalmente rifiutato questa proposta. Al momento il parco offensivo è al completo, ma c’è una possibile uscita che aprirebbe un posto.

Calciomercato Roma: Cengiz Under può partire

Il 2019 non è stato un anno particolarmente fortunato per Cengiz Under, che anche a causa di un paio di infortuni ha visto calare il suo rendimento. La Roma anche per questo motivo sarebbe orientata ad accettare un’offerta per il turco, però soltanto con cifre vicine ai 40 milioni di euro. Le società interessate ci sono: Bayern Monaco, Everton e Manchester City. Se arriverà l’offerta giusta, Under partirà subito con Politano che potrebbe prenderne il posto. Prestito gratuito fino a giugno e poi riscatto obbligatorio a luglio.

