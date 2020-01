Calciomercato Roma che da oggi in poi si farà ogni giorno sempre più caldo. Anche la società giallorossa infatti in questa sessione proverà a ritoccare la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca. Non bisogna dimenticare che il club capitolino sarà impegnato in questo 2020 su tre fronti.

Oltre alla serie A, nella quale andrà a caccia di un posto in Champions, ci sono da affrontare l’Europa League e si spera anche tante partite di Coppa Italia (ottavi a gennaio contro il Parma primo ostacolo). Per questo motivo il calciomercato della Roma potrebbe aprirsi col botto.

La società sta infatti cercando un vice-Dzeko, un giocatore che abbia le stesse caratteristiche del bosniaco. Un uomo d’area, capace però anche di mettersi a disposizione della squadra. La Roma starebbe dunque seguendo con interesse l’evolversi della vicenda Piatek. Il centravanti polacco è in uscita dal Milan, dove rischierebbe di giocare poco dopo l’arrivo di Ibrahimovic.

I giallorossi sarebbero pronti ad accogliere il giocatore in prestito secco, con magari la possibilità di prenderlo in estate qualora il suo rendimento fosse positivo.

