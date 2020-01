ROMA-TORINO DICHIARAZIONI DE SANCTIS – Il dirigente e team manager della Roma Morgan De Sanctis ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi istanti dall’inizio del match contro i granata. Tra i temi affrontati anche il possibile cambio di proprietà del club capitolino.

Dichiarazioni De Sanctis

Sul mercato

Siamo tutti dell’idea che questa squadra è difficile da migliorare. Non ci sono condizioni per le quali è necessario comprare qualcuno. Siamo sereni perché il gruppo è forte, abbiamo le risorse giuste per fare una stagione da protagonisti.

Sulla trattativa con Friedkin

Questa è una cosa che accomuna me, la squadra e i giocatori. Il livello della questione è talmente alto che non rigaurda noi e può precludere le cose che ci riguardano. Siamo concentrati per fare bene.

