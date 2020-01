ROMA-TORINO DICHIARAZIONI FLORENZI – Il capitano giallorosso Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ a pochi istanti dall’inizio del match contro i granata, in programma questa sera allo Stadio Olimpico.

Le dichiarazioni di Florenzi

Subito una gara complessa per ricominciare

Si, loro sono una squadra difficile da affrontare, si difendono bene e hanno una buona squadra. Noi però dobbiamo giocare come sappiamo, pensare che le partite iniziano a contare e valgono tanto. Vogliamo vincere.

Le maggiori difficoltà del match?

Loro difendono bene e hanno ottimi giocatori davanti. Non sarà un match facile per noi, ma sicuramente nemmeno per loro.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!