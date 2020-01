Calciomercato Roma, accelerata per Smalling: ecco la nuova offerta

Calciomercato Roma, nuova accelerata per Smalling. Sul tavolo anche il cartellino di Cengiz Under, no dello United.

ROMA – La Roma accelera per Chris Smalling. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il ds Petrachi è al lavoro per cercare di convincere il Manchester United a privarsi del proprio difensore. I Red Devils chiedono una cifra di 40 milioni di euro per far partire il proprio giocatore. Prezzo troppo alto per il club giallorosso che sarebbe disposto a mettere nella trattativa anche il cartellino di Cengiz Under.

Lo United vuole aspettare giugno

Nessun via libera, almeno fino a questo momento, da parte della dirigenza inglese. Nella prossima settimana è previsto un incontro ma il Manchester United dovrebbe ribadire la propria intenzione di prendere una decisione solamente a giugno anche per ascoltare le altre proposte che dovrebbero arrivare dalle squadre interessate ad acquistare il cartellino del giocatore.

