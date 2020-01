De Rossi annuncia l’addio al calcio: “Devo tornare dalla mia famiglia”

NOTIZIE CALCIO DE ROSSI TORNA A ROMA – Dopo l’indiscrezione uscita nel primo pomeriggio di oggi, Daniele De Rossi ha ufficializzato il suo addio al calcio durante una conferenza stampa, accompagnato dal fresco neo presidente del Boca Juniors, Jorge Amor Ameal.

Motivi De Rossi addio al calcio

L’ex capitano della Roma ha spiegato i motivi della sua decisione: “Ho bisogno di avvicinarmi alla mia famiglia perché mi manca molto. Non è vero ho combattuto con Roman (Riquelme, ndr) o la nuova dirigenza. Ho avuto il piacere di lavorare con loro due o tre giorni, hanno cercato di convincermi. Dal primo giorno in cui ho detto loro che la mia decisione era definitiva, mi hanno dato qualche altro giorno per vedere se avessi qualche ripensamento, ma è arrivato il momento di tornare a casa”.

De Rossi e il Boca, ‘mai dire mai’. Ma la Roma…

“Mia figlia maggiore è l’unica rimasta in Italia – prosegue De Rossi –. Ha 14 anni e ha bisogno di suo padre. Sicuramente continuerò a lavorare nel calcio lì. Ripeto, mi hanno offerto tempo e aiuto, ma devo tornare a casa mia. Dico addio al calcio e ad un club che è entrato nel mio cuore. Lascio il mio lavoro, il mio sport, la mia passione. Stava per succedere a giugno o dicembre. È stata un’avventura diversa da come era la mia vita. Non avrei mai pensato che avrei potuto amare così tanto un club che non fosse la Roma. Una parte del mio cuore resterà qui. E chissà che le nostre strade non possa incontrarsi ancora. Tornerò a guardare le partite, a stare insieme con gli amici. Le persone che ho trovato qui hanno trasformato la mia avventura in qualcosa di magico. È difficile per me partire senza aver lasciato qualcosa di importante nel calcio. Il popolo del Boca mi lascia più di quanto io abbia lasciato a loro. Questa squadra vuole fare del bene”.

