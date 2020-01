CALCIOMERCATO ROMA FUTURO JESUS – L’ultima apparizione con la maglia giallorosso del difensore brasiliano risale al 25 settembre scorso, da quella data Juan Jesus non è più sceso in campo. Inizio di stagione molto difficile per l’ex difensore dell’Inter, che potrebbe lasciare la capitale proprio nella sessione invernale del calciomercato.

Jesus Bologna, le ultime

Su di lui c’è l’interesse del Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma l’ostacolo della trattativa con i felsinei è rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal difensore, circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Jesus Fenerbahce, le ultime

Secondo quanto riportato dal sito rmcsport.bfmtv.com, però, non solo club italiani sono interessati al difensore, tanto che in Turchia il Fenerbahce avrebbe chiesto informazioni per Jesus, per sostituire l’ormai partente Adil Rami. Il brasiliano però sarebbe stato scavalcato dal centrale dell’Eintracht Francoforte Simon Falette.

