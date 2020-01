Calciomercato Roma, Kalinic rifiuta un’altra destinazione

Calciomercato Roma bloccato in attacco, dove la società starebbe cercando un vice-Dzeko. Una mossa che pare essere indispensabile, perché il gigante bosniaco non può certo giocarle tutte. E anche perché il suo attuale vice, Nikola Kalinic, non ha offerto il rendimento sperato. Anche contro il Torino, quando è stato impiegato, il giocatore ex Milan e Fiorentina non è riuscito a graffiare.

Mariano Diaz e Pinamonti sono nomi caldi del calciomercato Roma in questo periodo, ma il club non potrà fare alcuna mossa se prima lo stesso Kalinic non troverà una sistemazione. Secondo Tmw, il giocatore croato avrebbe rifiutato recentemente anche un’altra offerta, quella arrivata dai tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Squadra che la Roma conosce bene per averla affrontata in Europa League.

Un altro no che si aggiunge a quelli riferiti a Newcastle e Bordeaux. In Italia anche il Verona tiene d’occhio la sua situazione, ma a quanto pare Kalinic è intenzionato a rimanere alla Roma.

