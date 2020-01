De Rossi, il video inedito del discorso alla squadra prima di Roma-Parma, ultima partita di Serie A prima del suo addio ai giallorossi.

Stephan El Shaarawy ha pubblicato su Instagram un video inedito dell’ultimo discorso di Daniele De Rossi negli spogliatoi prima della partita d’addio Roma-Parma.

Questo il messaggio di El Shaarawy a De Rossi: ““Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto” ROMA ROMA ROMA !!!

Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo a te e a tutti noi mostrando una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo.

QUESTO SEI TU : Gladiatore in campo e fuori.. Grazie per tutto quello che hai fatto Danié! in bocca al lupo..”

