Intervista di Bryan Cristante ai microfoni di Roma TV: “Vogliamo il quarto posto e la finale di Coppa Italia”.

ROMA – Bryan Cristante è pronto a tornare in campo. Dopo un lungo stop il centrocampista è rientrato in gruppo: “Sto bene – ha dichiarato in un’intervista a Roma TV – e sono contento. Sono rientrato in buone condizioni. In queste settimane ho guardato le partite da fuori e posso dire che abbiamo fatto un grosso passo avanti. Dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere i nostri obiettivi“.

Cristante sugli obiettivi della Roma

Cristante si è soffermato anche sugli obiettivi della Roma: “Siamo ancora in corsa su tutto. Vogliamo arrivare tra le prime quattro in campionato e ottenere la qualificazione per la prossima Champions League. Ma anche fare bene in Europa e arrivare in finale di Coppa Italia. La squadra è competitiva con un mister preparato. Siamo certi che possiamo fare una grande seconda parte di stagione“.

