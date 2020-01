CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO CRISTANTE – Dopo Aleksandar Kolarov, che ha prolungato il proprio contratto fino al giugno del 2021, è il turno di Bryan Cristante. Il centrocampista classe ’95 ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al giugno 2024.

Rinnovo Cristante, le dichiarazioni

Arrivato nell’estate del 2018, con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro, 15 per l’obbligo di riscatto e ulteriori 10 di bonus, l’ex giocatore dell’Atalanta ha realizzato 5 reti in 54 apparizioni con la maglia giallorossa. “Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”, le parole di Cristante.

Questo, invece, il commento del direttore sportivo Gianluca Petrachi, riportato dal sito ufficiale della AS Roma: “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano”.

L’annuncio

✍️ Bryan Cristante ha rinnovato! ✍️ Il centrocampista si lega all’#ASRoma fino al 2024 🐺 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2020

