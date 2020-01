Calciomercato Roma, si allungano i tempi per il rinnovo di Pellegrini. Aumenta il rischio di inserimento di altre squadre vista la clausola.

La Roma ha rinnovato il contratto di Kolarov, mentre Lorenzo Pellegrini dovrà aspettare ancora. A questo proposito l’amministratore delegato Fienga è stato molto chiaro, come riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“. «Siamo molto contenti di Lorenzo, del suo rendimento e della sua crescita, sia in campo sia nello spogliatoio. Personalmente posso solo ringraziarlo per il supporto che mi ha sempre dato nei momenti più difficili nell’avviare questo nuovo progetto. Preferiamo prima concentrarci sul consolidamento dei nostri programmi affinché lui e i compagni altrettanto ambiziosi trovino qui le migliori condizioni per far bene, restare e vincere. Conscio della sua intelligenza e delle sue aspettative professionali. Sono certo che quando ci siederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del contratto, convinti che le prospettive future che il club potrà presentargli rafforzeranno la sua volontà di proseguire la carriera con la Roma».

Calciomercato Roma, Pellegrini deve aspettare per il rinnovo

Il contratto del resto scade nel 2022 e c’è ancora tempo per il rinnovo. Però le ottime prestazioni di Lorenzo Pellegrini nel corso del girone di andata hanno attirato le attenzioni dei grandi club europei e in Italia Juventus e Inter lo seguono ormai da tempi non sospetti. C’è una clausola che permette a Pellegrini di liberarsi dall’attuale contratto con il pagamento di 30 milioni di euro pagabili in due rate. La volontà del calciatore è sempre stata quella di continuare nella Roma e non valutare altre proposte, però sarà consigliabile non andare troppo per le lunghe.

