La Roma è alla ricerca di esterni difensivi sul calciomercato e l’allenatore dei Rangers ha ammesso l’interesse giallorosso per Barisic

Continuano a piovere conferme sull’interessamento della Roma per Borna Barisic, anticipato da Daniele Trecca su ‘Calciomercato.it’. Dopo le parole dell’agente che hanno parlato di un interesse reale dei giallorossi, anche Steven Gerrard ha ammesso l’esistenza di contatti tra i capitolini e l’entourage del terzino sinistro. “E’ vero. L’interesse su Borna c’è da tanto tempo, anche quando non era in forma come adesso. Stiamo parlando del terzino sinistro titolare della Croazia, una squadra rispettata in tutto il Mondo. Sono abbastanza vicino al suo agente e stiamo parlando da circa due settimane e stiamo provando a fare un rinnovo perché siamo totalmente soddisfatti del suo rendimento qui”.

Calciomercato Roma, Gerrard vuole blindare Barisic

“Lo abbiamo comprato perché sentivamo potesse arrivare al livello raggiunto ora – prosegue l’allenatore dei Rangers al ‘Daily Record’ – e non siamo sorpresi che sia in questo stato di forma. Non abbiamo intenzione di venderlo. Ovviamente, come tutti gli altri giocatori dei Rangers, ognuno ha un prezzo e non ho intenzione di escludere completamente una cessione, ma è un giocatore che io voglio al 100% e di cui abbiamo bisogno al 100%. Non vogliamo che vada da nessuna parte”.

