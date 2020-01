CONVOCATI FONSECA ROMA-JUVENTUS – Tramite il proprio profilo Twitter la Roma ha diramato la lista dei convocati del tecnico giallorosso Paulo Fonseca per la gara di domani sera contro la Juventus di Maurizio Sarri valida per la 19esima e ultima giornata di andata. All’Olimpico arriva la corazzata bianconera, la quale saprà già il risultato dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro contro l’Atalanta.

Convocati Roma-Juventus, c’è Bruno Peres, out Fazio

Non è riuscito a recuperare Federico Fazio dal problema di settimana scorsa, risentimento all’adduttore. Con grande sorpresa, invece, c’è Bruno Peres, che torna a disposizione per la prima volta dopo il prestito in Brasile. Per lui, maglia numero 33, la stessa che aveva al Torino.

Convocati Fonseca Roma Juventus

📋 Ecco i nostri convocati per #RomaJuve 🔸 Fuori Fazio e Kluivert 🔸 A disposizione Bruno Peres che indosserà la maglia numero 33#ASRoma pic.twitter.com/BLHSFurUAp — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2020

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!