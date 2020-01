E’ tutto pronto per Roma-Juventus. Il big match delle 20.45 chiuderà il girone d’andata dei giallorossi, che sono chiamati a riscattare l’inattesa sconfitta interna contro il Torino. C’è grande attesa per conoscere le scelte ufficiali di Paulo Fonseca che in settimana ha provato a lungo la difesa a tre nonostante l’assenza di Fazio. Una possibilità molto concreta, che lo stesso tecnico portoghese non ha affatto escluso in sede di conferenza stampa. Se la rivoluzione tattica dovesse veramente materializzarsi, verrebbe concessa una chance molto importante a Cetin, pronto a completare il terzetto difensivo con Mancini e Smalling. Sugli esterni di centrocampo, pronti Florenzi e Kolarov.

Probabili formazioni Roma-Juventus, ecco la difesa a tre

Ecco nel dettaglio come scenderebbe in campo la Roma in caso di difesa a tre:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cetin, Smalling, Mancini; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

