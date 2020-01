Roma-Juventus, brutto infortunio per Zaniolo: lascia il campo in barella e in...

ROMA-JUVENTUS INFORTUNIO ZANIOLO – Brutta notizia per la squadra di Paulo Fonseca. Al minuto 35 del primo tempo della sfida contro la Juventus, Nicolò Zaniolo dopo una falcata di oltre 30 metri ha subito un fallo da Rabiot. Lo stesso giocatore giallorosso però è rimasto dolorante a terra chiedendo subito il cambio.

Infortunio Zaniolo, esce in lacrime

Per lui purtroppo si teme il peggio. Ginocchio destro dolorante e probabilmente qualcosa di grave, viste le lacrime di Zaniolo, uscito in barella. Al suo posto è entrato Cengiz Under. Se si dovesse trattare di un brutto infortunio, l’Europeo per il classe ’99 sarebbe a rischio.

AGGIORNAMENTO ORE 21:49 – Zaniolo è appena arrivato a Villa Stuart

