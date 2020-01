Diego Perotti è stato uno dei protagonisti di Roma-Juventus. Il numero otto ha segnato con la consueta freddezza il gol dell’1-2, rete che però non è servita ad evitare il ko contro i bianconeri di Sarri. Tornato da qualche settimana in pianta stabile dopo aver superato un infortunio, Perotti ha parlato per prima cosa della notizia del giorno, l’infortunio di Nicolò Zaniolo.

«Una notizia bruttissima, un giocatore giovane e importante per noi, che stava facendo molto bene e che anche oggi era tra i migliori. La sfortuna che abbiamo non ci abbandona, gli mando un abbraccio fortissimo e mi auguro che possa tornare al più presto. Tutta la squadra è con lui» ha detto l’argentino a Sky.

«Non ci si può permettere di subire due gol in pochi minuti all’inizio. – ha detto Perotti – Non siamo entrati forse con l’atteggiamento e la concentrazione giusta, ma subire due gol così non è possibile. Quello che dobbiamo fare è reagire e dimostrare le cose in campo, quello che oggi non abbiamo fatto».

«Chances per pareggiare nel finale? Non abbiamo avuto tantissime occasioni però abbiamo avuto il palleggio, non siamo riusciti a trovare quel punto che ci avrebbe dato fiducia, rimontare la Juventus sarebbe stato importante. Ora abbiamo due partite ravvicinate e dobbiamo ricominciare a vincere» ha detto ancora l’argentino.

